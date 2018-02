Colombianen Dayer Quintana en Bernal verdelen de buit in slotrit Oro y Paz

De zesde en laatste rit in Colombia was 187 kilometer lang en werd gepeperd door verschillende beklimmingen. Een groep van 33 renners zag er niet tegenop en trok vroeg in de aanval. Onder meer Sebastian Henao, Dayer Quintana en Fernando Gaviria kozen voor de vlucht vooruit. Ze reden maximaal vier minuten voor het peloton uit.

Pas op de slotklim van 10 kilometer ontplofte de koers. In het peloton voerde Movistar het tempo op in functie van leider Nairo Quintana. Maar het was zijn jongere broer die met de winst zou gaan lopen. Dayer Quintana deelde zijn beklimming goed in en haalde in de laatste honderden meters medevluchter Contreras opnieuw in.

In de groep van de favorieten was Egan Bernal de eerste die voor de aanval koos. Nairo Quintana was niet in staat de aanval van het jonge rondetalent van Team Sky te beantwoorden. Bernal finishte als tweede en hield voldoende tijd over om de eindzege te pakken.