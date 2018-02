Caleb Ewan snelt naar de zege in de Clasica de Almeria, Timothy Dupont derde

Caleb Ewan met zijn 2e zege van het seizoen. Caleb Ewan met zijn 2e zege van het seizoen.

De Australiër Caleb Ewan heeft de Clasica de Almeria (1.BC) op zijn naam geschreven. In een spurt was hij sneller dan Danny Van Poppel en Timothy Dupont. Voor Ewan is het zijn 2e zege dit seizoen, na zijn winst in de Tour Down Under.