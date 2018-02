Nibali debuteert straks in de Ronde van Vlaanderen

In de Tour krijgen de renners dit jaar 22 kilometer kasseien voor de kiezen in de 9e etappe. Vincenzo Nibali wil daarom in het voorjaar al eens kennismaken met de kasseien. "Parijs-Roubaix is geen optie, maar in de Ronde van Vlaanderen kan hij wel de kasseien al een beetje voelen", klinkt het bij Nibali's team Bahrein-Merida.

"Vincenzo zal niet zelf om een resultaat rijden, maar om Sonny Colbrelli bij te staan. De twee kunnen het goed met elkaar vinden en het is interessant voor Vincenzo om al eens over de kasseien te rijden met het oog op de Tour."

"We beseffen dat de Ronde van Vlaanderen niet te vergelijken is met de kasseirit in de Tour, maar dan heeft hij toch nog eens dat kasseigevoel. In de toekomst wil hij nog wel eens Parijs-Roubaix rijden, maar dat valt nu daags na de Ronde van het Baskenland."