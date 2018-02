Uran maakt einde aan dominantie van Quick-Step in Colombia

Na een hattrick voor Gaviria en een zege voor Alaphilippe is het rijk van Quick-Step in Colombia uit. De Belgische ploeg reed nochtans de hele dag alert mee in het peloton en zorgde ervoor dat op de slotklim de laatste van de 11 vroege vluchters ingerekend werd.

Op die klim naar Salento namen Movistar en Team Sky het initiatief over. Narvaez en leider Alaphilippe waren de laatste pionnetjes van Quick-Step, maar in de laatste kilometer moesten zij toch de rol lossen.

Uran won uiteindelijk de sprint van de stervende zwanen voor Quintana en Team Sky-talent Bernal. Voor het eerst geen zege voor Quick-Step dus en Alaphilippe moest ook zijn leiderstrui afstaan aan Quintana.