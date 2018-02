Gaviria maakt zijn hattrick vol voor eigen volk

Fernando Gaviria houdt voorlopig alle taartstukken voor zichzelf in de gloednieuwe rittenkoers Colombia Oro y Paz (2.1). Net als de twee voorbije dagen mondde de 3e etappe uit in een massasprint.

De Nederlander Jetse Bol (Manzana) smakte in de slotkilometer tegen het asfalt. In de sprint beschikte Gaviria over het sterkste eindschot. Normaal is het rijk van de Quick-Step-Colombiaan morgen uit, want dan wacht er een aankomst bergop.