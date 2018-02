Gerecht onthult enorme buit aan doping in onderzoek naar dood Rumsas

Naast epo troffen de onderzoekers bij de Italiaanse amateurploeg nog heel wat doping aan, zoals groeihormonen.

De politie arresteerde door die onthullingen 6 personen, waaronder de ploegbaas zelf, een ex-ploegleider, een apotheker en een voormalige trainer van de ploeg.

Voor de familie Rumsas is dit het zoveelste dopingverhaal. Zelf testte Raimondas Rumsas positief op epo in de Giro van 2003. Een jaar daarvoor werd zijn vrouw Edita betrapt in een wagen boordevol dopingproducten daags na de Tour waarin Rumsas 3e was geëindigd (foto).

En 2 weken geleden kreeg zijn andere zoon Raimondas Rumsas Junior een schorsing van 4 jaar, nadat hij positief getest had op groeihormonen.