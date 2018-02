De Plus na aanrijding op training: "Moet positief blijven"

"Ik herinner me niet zo veel van het ongeluk", doet Laurens De Plus zijn verhaal. "Ik lag plots op de grond zonder te beseffen wat er precies gebeurd was. Dan realiseerde ik me dat Petr Vakoc en ik waren aangereden door een vrachtwagen."

"Het heeft een tijdje geduurd voor we in een ziekenhuis waren, want we waren in een heel klein dorpje. Eenmaal in het ziekenhuis werden we wel heel goed geholpen. Iedereen heeft er alles aan gedaan om goed voor ons te zorgen."

"Na het ongeluk zijn Petr en ik altijd samen gebleven. Het was wel goed dat ik iemand had om mee te praten, al was het ook moeilijk om te zien dat hij er zo erg aan toe was. We hebben veel geluk gehad. Het had veel slechter kunnen aflopen. Dit wens je niemand toe."

