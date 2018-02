Brailsford: "Geloof in de onschuld van Chris Froome"

Dave Brailsford verblijft momenteel in Colombia voor de rittenkoers Oro y Paz. Daar sprak de manager van Sky voor het eerst publiekelijk over de zaak-Froome. De Brit liet vorig jaar in de Vuelta een te hoge salbutamol-waarde optekenen.

"Voor mij is er geen twijfel: Chris heeft niks verkeerds gedaan. Maar het is wel een heel ingewikkelde zaak. Toch ben ik ervan overtuigd dat hij onschuldig is", citeert Cyclingnews Brailsford.

"We steunen Chris in zijn zaak en proberen ervoor te zorgen dat hij een eerlijk proces krijgt, want daar heeft hij recht op. Ik vind dat hij de kans moet krijgen om te bewijzen dat hij niks verkeerds gedaan heeft."

"Op dit moment is hij nog nergens van beschuldigd. Hij werd alleen gevraagd om meer informatie te geven, informatie die vertrouwelijk zou moeten zijn. We hopen dat deze zaak zo snel mogelijk uitgeklaard wordt. Dat zou het beste zijn voor alle partijen."