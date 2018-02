VIDEO: Quick-Step loodst Gaviria naar zege in eigen land

In de allereerste etappe van de Colombia Oro y Paz kregen de renners een parcours van zo'n 100 kilometer voorgeschoteld. Quick-Step had met Fernando Gaviria de favoriet voor de ritzege in de gelederen en controleerde de koers. Een kopgroepje van 4 renners werd niet al te veel bewegingsvrijheid gegund.

In de finale werd het kwartet gegrepen, maar het gewriemel in het peloton leidde wel tot een valpartij. Daarbij verloor lokale held Nairo Quintana kostbare tijd. Quick-Step maalde er niet om en zette Gaviria uitstekend af. De Colombiaan maakte het netjes af in de massasprint, waarin hij sneller was dan zijn landgenoot Juan Sebatian Molano.