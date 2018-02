Groenewegen houdt (op het randje) Viviani af in opener Dubai

Dylan Groenewegen laat Viviani niet passeren. Dylan Groenewegen laat Viviani niet passeren.

Dylan Groenewegen heeft de eerste rit in de Ronde van Dubai (2.BC) gewonnen. In een massaspurt op het schiereilandje Palm Jumeirah was de Nederlander van LottoNL-Jumbo Cort Nielsen, Viviani, Kristoff en Bouhanni te snel af. Beste Belg was Loïc Vliegen op 10.