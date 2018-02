Driedaagse De Panne wordt dit jaar een tweedaagse

De Driedaagse De Panne staat vanaf dit jaar op de kalender in de week na Milaan-Sanremo. De organisatie wilde op dinsdag de sprinters een herkansing na de "Primavera" in een soort criterium, maar te weinig ploegen toonden interesse in het concept. Daarom werd beslist om de etappe van dinsdag te schrappen.

De wedstrijd van woensdag 21 maart blijft wel gewoon behouden. De renners krijgen dan een parcours voorgeschoteld tussen Brugge en De Panne met het accent op de kustlijn. Op donderdag is er een wedstrijd voor de vrouwen.

De Driedaagse zal dit jaar dus een Tweedaagse zijn. Het is wel de bedoeling om volgend jaar opnieuw drie koersdagen te organiseren, waarvan twee voor mannen en één voor vrouwen. Organisator Golazo hoopt in de toekomst ook het WorldTour-label te krijgen.