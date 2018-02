Froome begint straks aan seizoen in Ruta del Sol: "Moeilijke omstandigheden"

Froome, die zich voorbereidde op zijn rentree in Zuid-Afrika, kwam kort aan het woord op de website van de ploeg: "Ik trainde in januari heel hard. Het deed deugd om te fietsen en kilometers op te doen. Het is een tijdje geleden dat ik in de Ruta del Sol was, ik kijk ernaar uit."

Hij ging zijn positieve plas niet uit de weg: "Ik heb er vertrouwen in dat we tot op de bodem kunnen gaan van wat er gebeurd is. Ik werk daar samen met het team hard voor. Ik begrijp natuurlijk ten volle dat deze situatie voor heel wat onzekerheid en speculatie zorgt."

"Ik hoop dat de mensen begrijpen dat er grenzen zijn aan wat ik kan zeggen terwijl dit proces loopt. Maar niemand wil liever dan ik dat de zaak zo snel mogelijk uitgeklaard wordt."

Teambaas Dave Brailsford steunde zijn renner: "We erkennen allemaal dat dit zeer moeilijke omstandigheden zijn, maar het is voor alle partijen belangrijk dat dit proces eerlijk wordt gevoerd vooraleer een eindconclusie wordt bereikt."