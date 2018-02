Roelandts: "Alle juiste keuzes gemaakt de voorbije maanden"

Jürgen Roelandts legde in een regenachtig Valencia Danny van Poppel over de knie in de sprint van de slotetappe (foto onder). "Het was al een tijdje geleden dat ik kon winnen, dus dit voelt geweldig", zegt Roelandts.

"Ik ben in de winter van ploeg veranderd, in augustus ben ik geopereerd aan mij heup en ik heb een lange revalidatie achter de rug. We zijn nu een half jaar na de operatie en ik heb bewezen dat ik hard heb gewerkt én dat ik nog kan winnen."

"Ik wist dat ik met mijn transfer naar BMC sprintkansen zou krijgen in zulke wedstrijden en die kans heb ik gegrepen. Het doet veel plezier. Ik denk dat ik alle juiste keuzes heb gemaakt de afgelopen maanden. Plus: de puzzelstukjes vielen hier gewoon in elkaar."

Roelandts maakte afgelopen week indruk op ploegmaat Greg Van Avermaet. Die noemde Roelandts een van de motoren achter de zege van BMC in de ploegentijdrit. Roelandts: "De voorjaarsklassiekers zijn het grote doel, met Greg als onze kopman."