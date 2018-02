Gallopin mist zijn entree bij AG2R niet met dubbelslag

Tony Gallopin begon met een achterstand van 20 seconden op leider Marc Sarreau aan de afsluitende tijdrit van zo'n 11 kilometer en klaarde de klus al bij al met gemak.

De Fransman, overgekomen van Lotto-Soudal, won de tijdrit en stak ook de eindzege op zak. Sean De Bie werd 10e in de tijdrit en is 8e in het eindklassement.