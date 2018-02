Mitchelton-Scott bezet het volledige eindpodium van Herald Sun Tour

De slotetappe in de Herald Sun Tour (2.1) draaide uit op een massasprint waarin de Australiër Sam Crome (24) naar de zege snelde. Cameron Meyer strandde op de dichtste ereplaats, Portugees kampioen Ruben Guerreiro (Trek) vervolledigde het podium.

Johan Esteban Chaves sloeg gisteren toe in de koninginnenrit en zag zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen. Op de erelijst volgt hij Damien Howson op, die in deze editie 3e eindigde. Ook de nummer 2, Cameron Meyer, stond al eens op het hoogste schavotje (in 2015).