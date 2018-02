VIDEO: België boven in Bessèges: De Bie vloert Dupont

De Belgische ploegen hadden duidelijk hun zinnen gezet op deze etappe, met een verraderlijke aankomst op de Muur van Laudun. Tom Devriendt (Wanty-Groupe Gobert) nestelde zich in de vlucht van de dag, maar was niet opgewassen tegen het jagende peloton.

Wanty-Groupe Gobert had overigens nog een ijzer in het vuur, want de Belgische formatie bereidde de sprint voor Timothy Dupont voor.

Maar de Belgische sprinter werd op de meet geklopt door Sean De Bie, de nieuwkomer in Duponts vorige ploeg Veranda's Willems-Crelan.

"Zo blij voor Sean en de ploeg. Al drie dagen met deze rit in ons hoofd en dan alles volgens plan afleveren. Klasse", schreef ploegmaat Stijn Steels op Twitter.