Valverde neemt met tweede ritwinst stevige optie op eindzege in Valencia

Alejandro Valverde (Movistar) heeft de vierde rit in de Ronde van Valencia gewonnen. De Spanjaard was de beste op de slotklim. Het is zijn tweede etappezege in zijn eerste wedstrijd na zijn zware val in de Tour. Ben Hermans was de sterkste Belg.