Esteban Chaves is koning te rijk in koninginnenrit Herald Sun Tour

The peloton are on the final climb! 20kms to go #SunTour pic.twitter.com/mtvS18i3l8 — Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) 3 februari 2018

145/218 The peloton have crossed the bridge of Lake Eildon 🚵🏻‍♂️ #SunTour pic.twitter.com/NCFrIJ6gHN — Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) 3 februari 2018