Cofidis vist Eritrese wielerheld Teklehaimanot op

Daniel Teklehaimanot bouwde in 6 jaar als prof een stevige reputatie op als aanvaller. In de Tour van 2015 wist hij als eerste Afrikaan de bolletjestrui aan te trekken. Hierdoor werd hij in Eritrea een volksheld.

Vorig seizoen kwam Teklehaimanot bij Dimension Data minder goed uit de verf. Hij kreeg dan ook geen nieuw contract bij de Zuid-Afrikaanse formatie. Maar na rijp beraad vist Cofidis hem nu alsnog op. Teklehaimanot mag over 4 dagen al debuteren in de Ronde van Dubai.