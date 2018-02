Van Avermaet wint ploegentijdrit met BMC, Valverde blijft leider na neutralisatie

Valverde blijft leider in het algemeen klassement. Valverde blijft leider in het algemeen klassement.

De ploegentijdrit in de Ronde van Valencia is gewonnen door BMC. Greg Van Avermaet had de nieuwe leider kunnen worden, maar de organisatie besliste de chrono te neutraliseren door het slechte weer. Alejandro Valverde blijft daarom in de gele leiderstrui.