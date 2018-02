VIDEO: Pedersen zorgt voor nieuw Deens feestje in Herald Sun Tour

Voor Pedersen is het de eerste zege van het seizoen. Voor Pedersen is het de eerste zege van het seizoen.

De Deen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) heeft de tweede rit in lijn in de Herald Sun Tour (2.1) gewonnen. Hij was de snelste van een groepje van net geen 50 renners. Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), nog een Deen, blijft leider.