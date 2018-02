Laporte is de snelste in Bessèges, Belgen moeten blij zijn met ereplaatsen

Dries Van Gestel zong het lang uit met de vlucht van de dag, maar toen Sean De Bie en Guillaume Van Keirsbulck hem en zijn medevluchters kwam vergezellen in de finale was de samenwerking vooraan plots zoek.

Zo kregen we toch een sprint, die lichtjes bergop liep. Bryan Coquard dacht dat hij gewonnen had en begon zijn vleugels al uit te slaan. Tot hij zag dat Christophe Laporte nog onder zijn oksel was gedoken. Laporte is ook leider.