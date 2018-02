VIDEO: Valverde opent in Valencia zijn rekening voor dit seizoen

Alejandro Valverde reed geen wedstrijd meer sinds hij in de proloog van de Tour de France zijn knieschijf brak. Maar op zijn 37e blijft hij hongerig als een jonge wolf. In de Trofeo's in Mallorca moest hij nog blij zijn met ereplaatsen, in Valencia is het wel bingo.

Op El Garbi, een klim op 30 kilometer van het einde, reed Valverde weg met Jakob Fuglsang. De Deen kreeg in de afdaling zijn ploegmaat Luis Leon Sanchez bij hem, maar toch slaagden de Astana's er niet in de Valverde te verschalken in de finale.

Het uitgedunde peloton, met onder meer Van Avermaet en Hermans, druppelde 19 seconden na het koptrio binnen. Valverde wordt leider en kan de Ronde van Valencia voor de 3e keer winnen. Hiermee zou hij alleen recordhouder worden.