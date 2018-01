Sarreau juicht in Bessèges, 4 Belgen in de top 10

Drie vroege vogels verzorgden het voorspel: onze landgenoten Milan Menten (Sport Vlaanderen-Baloise) en Michiel Dieleman (Cibel-Cibon) en de Bask Aritz Bagües (Euskadi).

Dieleman bleef het langst uit de klauwen van de meute, op 5 kilometer van de streep was het woord aan de sprintersploegen. In de voorbereiding kwam Guillaume Van Keirsbulck ten val en wat later kwamen ook ploegmaten Dupont en Vanspeybrouck ten val.

Uiteindelijk kwam Marc Sarreau (FDJ) als winnaar uit de bus, voor zijn landgenoten Boudat en Coquard. Sean De Bie was de eerste Belg, op de 5e plaats. Ook Capiot (6e), Warlop (8e) en Dehaes (9e) versierden een ereplaats.