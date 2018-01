Bakelants is 1 cm kleiner na breuken: "Moest nieuwe positie op fiets vinden"

Half oktober sloeg het noodlot toe voor Jan Bakelants en Laurens De Plus. Ze gingen op dezelfde plaats over de vangrail in een afdaling in Lombardije. De Plus zat sneller weer op de fiets dan Bakelants, die 4 ruggenwervels brak. De renner van Quick-Step ligt nu wel opnieuw in de lappenmand na een botsing met een vrachtwagen in Zuid-Afrika.

Bakelants werkt ondertussen naarstig verder aan zijn comeback. En dat omvat verschillende zaken, onder meer zijn positie op de fiets moest hij aanpakken. "Sinds mijn crash voelde ik dat mijn oude positie niet meer oké was. Bleek dat ik 1 centimeter korter was door de verschillende breuken."

"Gisteren was een belangrijke dag: met de hulp van het Energy Lab kon ik een nieuwe, comfortabele positie op de fiets vinden." Bakelants prikte de Ronde van Catalonië in de 2e helft van maart als datum voor zijn rentree.