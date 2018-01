Jungels en De Plus bezoeken Vakoc na aanrijding: "We zijn herenigd"

Quick-Step-renners Laurens De Plus, Bob Jungels en Petr Vakoc waren op stage in Zuid-Afrika, toen ze donderdagnamiddag aangereden werden door een vrachtwagen.

De Plus en Vakoc smakten tegen het asfalt en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De ravage bij Vakoc was het grootst: hij brak enkele wervels. De Plus liep breukjes op in zijn heup en bekken.

Hun trainingsmakker Bob Jungels kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar was wel heel geëmotioneerd na het accident. Vandaag bracht hij samen met De Plus, trainer Koen Pelgrim en masseur Peter De Coninck een bezoekje aan de onfortuinlijke Vakoc.