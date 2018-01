Pechvogel De Plus mag 3 weken niet op de fiets door meerdere breukjes

De Plus werd vorige week aangereden door een vrachtwagen. De Plus werd vorige week aangereden door een vrachtwagen.

Laurens De Plus heeft dan toch meer averij opgelopen dan gedacht. Het Quick Step-talent werd vorige week aangereden door een vrachtwagen in Zuid-Afrika. En uit verder onderzoek blijkt dat De Plus daar breukjes aan overhoudt in zijn heup en bekken.