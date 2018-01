Voeckler over motortjes: "Sommige renners hielden ons voor de gek"

Zoek dit seizoen niet meer naar Thomas Voeckler in het wielerpeloton. De Fransman met de gekke bekken hing na de Tour de France zijn fiets aan de wilgen. Nu kan Voeckler vrijuit zijn mening geven over "hot topics" zoals de motortjes en Chris Froome.

"In het begin dat er geruchten waren over motortjes in fietsen, moest ik lachen", zegt Voeckler in Le Parisien. "Wat heeft men nu weer uitgevonden om kwaad te spreken over het wielrennen?"

"Maar nadat ik enkele reportages had gezien, geraakte ik ervan overtuigd dat sommige renners ons voor de gek gehouden hebben en met een motortje reden.”