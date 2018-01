Lefevere over De Plus en Vakoc: "45 minuten in gracht liggen, is een eeuwigheid"

Patrick Lefevere was vandaag te gast in De Bende van Annemie op Radio 1. De sterke man achter wielerploeg Quick-Step vertelde er over het ongeval van twee van zijn renners in Zuid-Afrika. Laurens De Plus en Petr Vakoc werden tijdens een trainingsrit aangereden door een vrachtwagen. De Plus werd met schaafwonden en kneuzingen afgevoerd, Vakoc brak een aantal wervels.

"Dan is koers niet meer belangrijk. Dat was heel emotioneel, ook voor Bob Jungels die erbij was, maar zelf niet gewond raakte. Als je 45 minuten in een gracht ligt te bloeden en pijn te lijden, maar er komt geen ziekenwagen... Dat is een eeuwigheid. Dan denk je niet aan wielrennen."

"Het belangrijkste is nu dat ze veilig thuis geraken. De Plus heb ik gisteren nog gebeld en hij zou eventueel vandaag van Johannesburg naar Europa getransporteerd kunnen worden. Maar het hangt een beetje af van de vluchten. Hij moet door de twee breukjes in zijn bekken plat liggen en dat kan niet in economy."

"Thuis moeten ze eerst revalideren, rustig, en dan zien we wel. Ze kunnen nog heel lang koersen."