Pech blijft Haussler achtervolgen: "Ik keer snel terug"

Heinrich Haussler leek na een resem ereplaatsen in 2009 een vaste waarde te worden in het klassieke wielervoorjaar, maar de Australiër kampeert al een tijdje in het sukkelstraatje. Vorig seizoen viel volledig in het water door knieproblemen, maar dit seizoen wou de Bahrein-Merida-renner zich weer laten zien.

Dat zal nog even op zich laten wachten, want Haussler houdt aan een val op training een sleutelbeenbreuk over. "Ik ben ervan overtuigd dat ik snel weer op mijn fiets zal zitten", blijft Haussler optimistisch.

"Mijn vorm was na een ploegstage heel goed, maar het is jammer dat ik niet kan koersen in Dubai. Maar ik voel en geloof dat dit slechts een kleine tegenslag is in vergelijking met de problemen van vorig jaar. Ik ben niet echt ongerust. Mijn vastberadenheid is groter dan ooit. Ik zal snel terugkeren."