Nizzolo boekt eerste zege in meer dan een jaar, lokale held is eindwinnaar

Giacomo Nizzolo was het winnen bijna verleerd.

Giacomo Nizzolo heeft een vervolg gebreid aan de sterke seizoensstart van Trek. Hij was in de sprint sneller dan Quick-Stepper Richeze. De Argentijn Gonzalo Najar liet zich in de slotrit in San Juan niet meer verrassen. Hij is de verrassende eindwinnaar. Tiesj Benoot eindigt op de 6e plaats.