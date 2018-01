Nieuwe overwinning voor Degenkolb op Mallorca

Zes renners kleurden de wedstrijd en schoven mee in de vroege vlucht: Ibai Salas (Burgos - BH), Fabricio Ferrari (Caja Rural - RGA), Txomin Juaristi (Fundación Euskadi), Enrico Logica (Biesse Carrera Gavardo), Viktor Filutas (Pannon Cycling Team) en Julio Alberto Amores (Vitus Pro Cycling).

Het peloton gunde hen een bonus van ruim vijf minuten, waarna Trek-Segafredo en Lotto-Soudal de wedstrijd in handen namen.

Op de beklimming van de Coll des Tords werden de vluchters gegrepen. In de laatste 35 kilometer bereidde het peloton zich voor op een massasprint. Lotto-Soudal effende het pad voor Moreno Hofland, maar op 10 kilometer van het eind kreeg die af te rekenen met een lekke band.

Hofland sloot 5 kilometer verder wel nog aan, maar zou er in de sprint niet meer aan te pas komen.

In die spurt om de overwinning stond geen maat op Degenkolb, die zijn tweede bloemen van het seizoen veroverde in zijn tweede wedstrijd van het jaar. Eerder pakte hij ook de overwinning in de eerste Trofeo van de Challenge Mallorca.