Geëmotioneerde Jungels: "Ik hoop dat niemand dit moet meemaken"

Bob Jungels, Laurens De Plus en Petr Vakoc werden twee dagen geleden op stage in Zuid-Afrika aangereden door een vrachtwagen. Jungels liep geen averij op, maar ploegmaats De Plus en vooral Vakoc hadden minder geluk. De Tsjech brak verschillende wervels.

In een videoboodschap kwam Jungels nog eens terug op het incident. "Het was de juiste beslissing om naar Zuid-Afrika te komen, want dit is een fantastisch land met vriendelijke mensen", opent de Luxemburger.

"Maar het ene moment lach je met je vrienden en het volgende moment loop je te schreeuwen, weet je niet wat je moet doen en smeek je om hulp."

"Je draagt iemand in je armen van wie je niet weet of hij ooit nog kan fietsen of stappen. Maar uiteindelijk valt alles, gezien de ernst van dit incident, nog vrij goed mee."