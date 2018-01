Wallays soleert naar de ritzege in de Ronde van San Juan

Een kopgroep van 17 renners wilde het de sprintersploegen lastig maken. Quick-Step Floors stuurde met Iljo Keisse een pion mee, maar ook Lotto-Soudal had met Jelle Wallays een vertegenwoordiger in de ruime leidersgroep.

Het verschil bleef in de slotfase beperkt, maar een massasprint kwam er niet. In de slotkilometers liet Wallays zijn medevluchters in de steek. De Lotto-Soudal-renner werd nog bijna gegrepen, maar bracht zijn solo tot een goed einde.

De Belgische ploeg is uitstekend aan het seizoen begonnen. André Greipel won twee ritten in de Tour Down Under, Tim Wellens won gisteren op Mallorca en Jelle Wallays zorgde vandaag dus voor een vierde overwinning.