Kwiatkowski droomt van het Vlaamse voorjaar: "Heb de kasseien gemist"

Vorig jaar was Michal Kwiatkowski niet alleen een onmisbare pion in de Tour-ploeg van Chris Froome, de Pool mocht ook zelf juichen in Milaan-Sanremo, de Strade Bianche en de Clasica San Sebastian. Dit jaar richt hij zijn vizier op het Vlaamse voorjaar.

"Ik heb de kasseien gemist", zegt Kwiatkowski op de website van Team Sky. "De klassiekers zijn puur koersen voor mij en de Ronde van Vlaanderen is een fantastische wedstrijd. Ik heb daar al eens gereden in 2016 (hij werd toen 27e, red). Een week eerder won ik de E3 Harelbeke. Ik geloof dat ik de kwaliteiten heb om mee te doen voor de overwinning. Ik wil er dan ook graag bij zijn."

De ex-wereldkampioen droomt niet alleen van de Vlaamse klassiekers, maar kijkt ook uit naar de Ardennen. "Ik zou graag Luik-Bastenaken-Luik winnen. Daarnaast mik ik ook opnieuw op de Strade Bianche en Milaan-Sanremo."

"Daarna is er de Tour, waar ik graag met Sky opnieuw zal strijden voor de eindzege. Als alles goed gaat, kan ik hopelijk daarna de Vuelta rijden en me dan zo goed mogelijk voorbereiden op het WK in Innsbruck", beschrijft Kwiatkowski zijn plannen voor het nieuwe seizoen.