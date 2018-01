Gaviria komt met de schrik vrij: "Niemand had val kunnen voorkomen"

Gaviria smakte tegen het wegdek op zo'n 45 kilometer van de finishlijn. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken. Daar werden na verschillende testen en scans geen breuken vastgesteld. Wel had Gaviria een flinke wonde aan zijn linkerknie en schaafwonden over het hele lichaam.

"Ik voel me eigenlijk best ok na de valpartij van eergisteren", lezen we op de website van Quick-Step Floors. "Door de felle zijwind werd het peloton op een lint getrokken. Mijn wiel kwam plots aan de verkeerde kant van mijn ploegmaat terecht. Niemand had de val kunnen voorkomen."

"Het is jammer dat ik de Ronde van San Juan heb moeten verlaten. Ik had de koers graag uitgereden. Ik reis nu door naar Colombia waar ik verder onderzocht word. Hopelijk wordt daar bevestigd dat er geen serieuze schade is."

Normaal gezien is het Colombiaans kampioenschap op de weg de volgende wedstrijd voor Gaviria. Dat staat volgende zondag op het programma, waarna de de Colombia Oro y Paz (6-11 februari) volgt.