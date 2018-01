Najar wint, Benoot klimt mee met de besten in San Juan: "Niet verwacht"

Tiesj Benoot bolde als 5e over de finishlijn en was daar heel tevreden mee. "We waren één van de enige ploegen die deze rit hadden verkend. We wisten dat er na een afdaling 10 kilometer rechtdoor moest gereden worden. Met wat wind kon daar iets gedaan worden."

"We hadden afgesproken met de mannen van Quick-Step, maar heel veel wind stond er niet. Toch scheurde het en we trokken met een man of 30 naar de slotklim."

Op die slotklim ging Benoot mee met de besten. "Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn op die hoogte. Ik ben dit seizoen nog niet op hoogte geweest en tegen die Colombianen en Argentijnen die op hoogte wonen is het toch moeilijk."

"Ik ben nog niet op mijn beste niveau en heb het bewust rustiger aangepakt dan vorig jaar. Blijkbaar heb ik toch niet zoveel training nodig om goed te zijn."