Merlier: "Droom van Parijs-Roubaix, maar rijd normaal geen voorjaar"

3e in de Schaal Sels, 3e in een massasprint van de BinckBank Tour, 6e op het BK op de weg... Tim Merlier bewees vorig seizoen dat ook hij hoge ogen kan gooien in het wegpeloton.

Zullen we de veldrijder dit voorjaar op de kasseien kunnen bewonderen? "Dat was eerst het plan", zegt Merlier. "Maar na overleg hebben we dat idee voorlopig opgeborgen, omdat het te zwaar zou zijn na een druk veldritseizoen."

"Maar mijn conditie is in stijgende lijn. En nu ik hoor dat mijn ploeg Parijs-Roubaix mag rijden, denk ik bij mezelf: "Misschien kunnen we nog iets veranderen aan mijn programma?"