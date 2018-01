Van Aert over Roubaix: "Hoop dat ik in april mag trakteren"

Wout van Aert kreeg de bevestiging vanochtend tijdens een stevige trainingstocht. "Of ik vanavond zal trakteren? Ik hoop dat ik in april mag trakteren na een goeie prestatie en een geslaagde uitdaging", zegt Van Aert, die met de Belgische veldritselectie vandaag en morgen een teambuilding houdt in Valkenburg.

"Het was altijd mijn droom om Parijs-Roubaix te rijden. De Ronde van Vlaanderen natuurlijk ook, maar Roubaix is de koers waar ik net iets meer gevoel voor heb. Ik ben echt heel tevreden dat het management het in orde heeft gekregen. Ik ben hen heel dankbaar."

"Maar ik ben er altijd vanuit gegaan dat we aan de start zouden staan. Het was dus meer een bevestiging dan een opluchting. Maar het valt mee dat ik een week voor het WK geen opdoffer hoef te verwerken."

"Dat Tour-baas Prudhomme het knap vond dat ik zo van die koers houd? Het is knap dat ASO dat zo bekijkt. De Franse ploegen willen er ook starten. Het is voor hen dus niet zo vanzelfsprekend. Maar ook mijn opoffering is niet vanzelfsprekend. Maar ze hebben dat mooi opgevat."