"Geweldig dat Van Aert crossen schrapte om Parijs-Roubaix te rijden"

Op de voorstelling van de Waalse klassiekers kon Sporza vandaag Christian Prudhomme strikken om een woordje uitleg te geven over de wildcards voor Parijs-Roubaix.

"We zijn heel blij dat we de ploeg van Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) uitgenodigd hebben", zegt Prudhomme. "Ploegleider Nick Nuyens kwam naar ons in Parijs om te zeggen dat Wout droomt van Parijs-Roubaix en enkel aan die koers denkt."

"Hij is wereldkampioen veldrijden. Maar omdat Van Aert wil debuteren in Parijs-Roubaix, reed hij niet alle crossen mee in een veldritgek land als België. Dat vinden we geweldig van Wout van Aert."