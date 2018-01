Wanty-Groupe Gobert niet naar Parijs-Roubaix: "Moeten ons erbij neerleggen"

De Waalse ploeg mag wel naar Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. "Als ik echt de keuze moet maken, dan ben ik er liever bij in Roubaix", zegt de ploegleider. "Anderzijds, wij zijn een Waalse ploeg, dus is het ook wel voor ons van belang om aanwezig te zijn Waalse koersen. Er moeten keuzes gemaakt worden, iedereen moet eens aan bod komen en er zijn altijd ploegen ontgoocheld na het uitreiken van de wildcards."

"Ik had voor de start van het seizoen mijn twijfels over twee koersen: de Dauphiné en Parijs-Roubaix. Voor de Dauphiné kregen we wel een wildcard, voor Roubaix niet. Dat is een afweging die de organisatoren maken, het is hun keuze en uiteindelijk mogen we wel naar de Tour de France. Je kan er nu eenmaal niet altijd bij zijn als team en ik kan daar nu ook niet kwaad over zijn. Het is een beslissing waar we ons bij moeten neerleggen."