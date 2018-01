Raimondas Rumsas Junior 4 jaar geschorst voor groeihormoon

Met een 3e plaats in de Tour van 2002 bracht Raimondas Rumsas de Litouwse wielerwereld in de zevende hemel. Maar de ster van Rumsas taande snel. Vrouwlief Edita werd daags na de Tour betrapt in een wagen tjokvol dopingproducten. Een jaar later testte Rumsas positief op epo in de Giro.

Raimondas Junior (23) wilde in de voetsporen van zijn vader treden, maar deed dat iets te "goed". Tijdens een controle buiten competitie werd de zoon in september vorig jaar betrapt op het gebruik van groeihormoon. Het Italiaanse antidopingagentschap schorst Rumsas nu tot 22 oktober 2021.

Een zoveelste opdoffer voor de Rumsas-clan, die vorig jaar een groot drama te verwerken kreeg. Linas Rumsas, de jongste telg en ook een wielrennen, overleed op 21-jarige leeftijd aan een hartaanval. De politie vermoedde dat er ook een verband was met verboden middelen.