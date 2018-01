Omloop deelt wildcards uit: Chavanel en oud-winnaar Pozzato ontbreken

Opvallende afwezige is Direct Energie, de ploeg met boegbeeld Sylvain Chavanel. De 38-jarige Fransman is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste profseizoen, maar ziet de start van de voorjaarsklassiekers dus aan zijn neus voorbijgaan. De voorbije 10 jaar stond Chavanel wel telkens aan de start van de Omloop.

Met Filippo Pozzato (36) ontbreekt er nog een "ancien" met een mooie erelijst in de klassiekers. "Pippo" klopte in 2007 nog Flecha en Boonen in de Omloop, maar zijn huidige ploeg Wilier is te licht bevonden voor een wildcard.

De Omloop Het Nieuwsblad krijgt vanaf dit seizoen ook een grondige facelift. In de finale wordt het oude traject van de Ronde van Vlaanderen gevolgd, met passages over de Muur en de Bosberg. De aankomst ligt in Meerbeke en niet langer in Gent.