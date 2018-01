E-bikes op velofollies: "Lang niet meer voor ouderen alleen"

Tegenwoordig is de elektrische fiets voor alle leeftijden.

Tegenwoordig is de elektrische fiets voor alle leeftijden.

"Uit gemakzucht", "om mijn man te kunnen volgen tijdens een fietstocht" of "als alternatief voor de auto": de motieven om een elektrische fiets te kopen lopen uiteen. Dat leert een korte rondvraag van Christophe Vandegoor op de wielerbeurs Velofollies.

"In begin stelden we vast dat vooral oudere mensen een elektrische fiets kochten", zegt een vertegenwoordiger van een fietsenmerk. "Maar tegenwoordig is de elektrische fiets voor alle leeftijden. De jeugd rijdt er mee naar school, anderen doen er hun woonwerkverkeer mee."

"Het is vooral uit gemakzucht dat mensen een elektrische fiets kopen. Ze willen zo weinig mogelijk kracht zetten op een fiets, omdat ze zo meer plezier beleven aan het fietsen zelf."

"Met een motor van 500 Watt fiets je al heel vlot naar een snelheid van 25 per uur. Dat is gewoon prettig fietsen."