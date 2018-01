Mullen wint de tijdrit in San Juan, Ganna mag de leiderstrui aantrekken

De tijdrit in San Juan was de eerste internationale tijdrit van het seizoen. 14,4 kilometer, dat was een kolfje naar de hand van de Ier Ryan Mullen, de nummer 5 van het WK tijdrijden in Qatar.

De jonkies zwaaiden trouwens de plak, want de 23-jarige Mullen ging de 2 jaar jongere Filippo Ganna, de voormalige wereldkampioen in de achtervolging, vooraf. Ganna volgde op 25 seconden, maar hij hield net genoeg over om Rafal Majka te verslaan in de strijd om de leiderstrui.

De Belgen speelden vandaag geen rol in San Juan. Jelle Wallays was de snelste, maar ook al op meer dan een minuut. Tiesj Benoot stond voor de start van de tijdrit nog 3e in het klassement, maar nu tuimelt hij weg.