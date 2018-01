Benoot doet gooi naar de zege, maar wordt in de sprint geklopt

Een verrassende dagwinnaar in Argentinië. Een verrassende dagwinnaar in Argentinië.

Tiesj Benoot heeft net naast een ritzege in de Ronde van San Juan gegrepen. Benoot ontsnapte in een lastige finale met twee kompanen, maar moest zich in de sprint gewonnen geven. De zege was voor Roman Villalobos, Benoot werd derde.