Nederlandse BMX'er Van Gorkom is buiten acuut levensgevaar

De 27-jarige Jelle van Gorkom liep zware blessures op bij een val in Sportcentrum Papendal (Arnhem). Hij liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op.

De Nederlandse wielerbond laat vandaag weten dat de medaillewinnaar van de Spelen in Rio ontwaakt is uit zijn coma. De renner reageert op prikkels, maakt contact en geeft blijk van herkenning. De vooruitgang gaat langzaam en kost hem veel kracht. De artsen doen nog geen uitspraak over de neurologische gevolgen van het ongeval.