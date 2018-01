Boonen: "Van Aert zal leergeld betalen, maar niet zoveel als iedereen denkt"

"Ik doe nu veel andere dingen en die zijn niet allemaal slechter. Als de lente voor de deur staat, zal ik wel weer wat beginnen te fietsen en dan zal ik ook wel eens in de koers opduiken."

"Maar ik wil mij nu niet vastpinnen op een ploeg of een fietsenfabrikant. Ik heb geen tijd om vast in dienst te gaan bij pakweg Quick-Step. Daar komen ook verplichtingen bij. Ik heb geen zin om in een bepaalde richting geduwd te worden."

Boonen is die andere richting al enkele maanden geleden ingeslagen: het autoracen. "Ik heb nood aan nieuwe uitdagingen. Het is makkelijk om als ex-renner in de cocon van de wielrennerij te blijven en dan rustig weg te deemsteren. Maar dat zit niet in mij."

"Ik denk dat ik nog ver kan komen in de autosport. Ik heb nog marge. Maar in het wielrennen heb je het wel meer in de hand. In de autosport hangt het soms van onnozele dingen af. Je bent nooit zeker."