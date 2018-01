"Ritzeges in Australië altijd voorbode geweest van goed seizoen"

"Het is fantastisch om de Tour Down Under af te sluiten met twee ritzeges. Zowel ik, Ewan, Sagan als Viviani hadden al een rit gewonnen. Ik was erop gebrand die tweede overwinning te pakken. Het voelt heel goed dat ik hen opnieuw achter mij heb kunnen laten."

"Het was een heel hectische wedstrijd vandaag, maar als ploeg zijn we rustig en geconcentreerd gebleven."

"De eerste helft van de rit hebben we ons niet veel van de debatten aangetrokken. Nadien heeft Thomas De Gendt het grootste deel van het werk voor zijn rekening genomen en vervolgens zijn we op het juiste moment naar voren gekomen."

"Caleb Ewan vertrok als een kanonskogel. Het was niet eenvoudig om over hem te komen, maar bijna op de streep lukte het me toch."