Cofidis stelt ploeg voor: "Van Lerberghe wordt de loods van Bouhanni"

Et c'est parti pour cette présentation 2018 avec l'arrivée des coureurs #Cofidismyteam pic.twitter.com/cfidQksfjm

« J’ai déjà fait 3 top 10 sur @Milano_Sanremo, je commence à connaître la course et je sais qu’elle est imprévisible, mais on va tout faire pour être présents le Jour J ! » @BouhanniNacer #cofidismyteam pic.twitter.com/YZbUnBQ1cm